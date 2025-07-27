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WSJ сообщила о минимальной поддержке закона о налогах Трампа

WSJ: 42% американцев поддержали закон Трампа о налогах и 52% высказались против
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Согласно опросу, который 26 июля провела газета The Wall Street Journal (WSJ), у закона о налогах, который был предложен президентом США Дональдом Трампом, противников больше, чем последователей.

«В целом закон получил 42% поддержки и 52% противников», — отметило издание.

По данным газеты, 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу только богатым людям, в то время как бедные, средний класс и другие социальные группы, скорее всего, понесут ущерб.

«По меньшей мере половина опрошенных заявила, что законопроект нанесет ущерб бедным, рабочему классу, получателям социального обеспечения, экономике США, получателям Medicaid, получателям продовольственной помощи и дефициту федерального бюджета», — подчеркнула WSJ.

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Ранее, 4 июля, Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект Белого дома о сокращении налогов и расходов. Уточнялось, что программа направлена на снижение налогов и увеличение расходов на национальную безопасность. Также в нем республиканцы предложили уменьшить финансирование программы Medicaid, обеспечивающей медицинское страхование для малоимущих и людей с ограниченными возможностями.

22 июля сообщалось, что законопроект увеличит дефицит бюджета страны на $3,4 трлн до 2034 года. Нововведения приведут к лишению 10 млн человек медицинской страховки.

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