Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон демонстрируют признаки русофобии. Об этом 27 июля заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэймонд Макговерн в ходе эфира на видеохостинге YouTube.

«Мерц, Стармер и Макрон. От этих троих прямо веет русофобией. <...> Если они думают, что могут заменить Соединенные Штаты в поддержке Украины, чтобы <...> помочь ей предотвратить полное поражение Киева, то это просто их мечты», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что считает такие попытки не имеющими смысла.

26 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости создания международного дня борьбы с русофобией. Она подчеркнула, что именно русофобия и ее пропаганда, развязанная западными странами, стали причиной многих трагедий. По ее словам, «под адскими знаменами русофобии» Украине поставляют вооружение.

Все важные новости — на нашем канале в мессенджере MAX.