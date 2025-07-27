Реклама
The Times сообщила о признании британцами России одной из могущественных стран

The Times: британцы считают Китай, Россию и США самыми могущественными странами
Фото: Global Look Press/Julia Kilian
Жители Великобритании прошли опрос, согласно которому они назвали Китай, Россию и США самыми могущественными странами, подчеркивая, что влияние их страны с каждым годом уменьшается. Об этом 27 июля сообщила газета The Times со ссылкой на опрос.

«Четверо из десяти избирателей считают, что Великобритания теряет влияние за рубежом. <...> Китай был страной, которая больше всего воспринималась как набирающая силу (67%), за ним следуют США (50%) и Россия (39%). <...> США считаются самой могущественной страной в мире (72%), за ними следуют Китай (54%) и Россия (37%)», — сказано в публикации газеты.

По данным издания, Великобритания по могущественности занимает пятое место (17%), уступив не только тройке, но и Евросоюзу (18%). Шестое место разделили Израиль и Саудовская Аравия (по 7%).

В газете отметили, что жители Великобритании воспринимают международную картину с беспокойством, чувствуя внешнюю опасность.

Как сообщила The Times, британцы также чувствуют себя подавленными турбулентностью у себя дома и всё больше разочаровываются в неспособности остановить рекордное количество небольших лодок, совершающих опасное путешествие через Ла-Манш.

Великобритания начала подготовку страны к внешнеполитической угрозе

Ранее, 17 июля, сообщалось, что лишь 38% британцев будут доверять действиям властей США. По данным издания, доверие резко упало именно за последний год. Изменение в отношении к Вашингтону произошло после «бурного года в американской политике», особенно повлияло возвращение в Белый дом президента США Дональда Трампа.

