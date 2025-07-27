Реклама
Ким Чен Ын посетил Музей победы по случаю 72-й годовщины завершения Корейской войны

Фото: REUTERS/KCNA
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Музей победы в Корейской войне (1950–1953) по случаю 72-й годовщины национального праздника. Об этом 27 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 26 июля посетил Музей победы в Отечественной освободительной войне, чтобы отметить 72-ю годовщину Победы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие члены постоянного комитета политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), руководящие кадры партийных, государственных и военных органов, а также секретари региональных партийных организаций, руководящие работники министерств и представители прочих ведомств.

В ходе визита Ким Чен Ын возложил корзину цветов к портрету основателя государства Ким Ир Сена.

Глава КНДР отметил, что мемориал победы в войне вселяет в корейский народ «твердую волю к продолжению истории победы» и является «вечным сокровищем революции».

С Кореей всего: в Госдуме готовят обмен визитами с КНДР в 2025 году
Что планируют обсуждать парламентарии двух стран

23 июля Ким Чен Ын наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной армии в преддверии празднования годовщины окончания Корейской войны.

8 июля корейский лидер посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне в честь 31-й годовщины смерти основателя государства Ким Ир Сена. Сообщается, что преподнесенная главой государства корзина цветов была возложена к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Свои цветы также передали ЦК партии, Государственный совет КНДР, кабинет министров и другие ведомства.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ.

