В Мичигане 11 человек пострадали при нападении на супермаркет

В штате Мичиган США 11 человек пострадали при нападении на супермаркет Walmart. Об этом 26 июля сообщила больница Munson Medical Center в соцсети Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Компания Munson Healthcare осведомлена о трагическом инциденте, произошедшем сегодня утром в супермаркете Walmart в Траверс-Сити. Мы можем подтвердить, что 11 пострадавших проходят лечение в медицинском центре Munson», — сказано в сообщении.

Как сообщила больница, она будет публиковать всю информацию о состоянии пострадавших.

Ранее, 25 июня, 10 человек погибли, еще несколько ранены после стрельбы в жилом доме в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато). Сообщается, что инцидент произошел во время празднования дня Святого Иоанна Крестителя.

