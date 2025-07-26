Таиланд и Камбоджа приостановили боевые действия из-за проливных дождей

Вооруженные силы (ВС) Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Об этом 26 июля сообщила газета The Nation со ссылкой на данные оперативного центра 2-й армии Таиланда.

«Проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между тайскими и камбоджийскими войсками вдоль их общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой», — говорится в материале.

Несмотря на временное затишье, гуманитарный кризис продолжает усугубляться. Таиландские власти эвакуировали 97 431 мирного жителя из зоны риска. Люди размещаются в гражданских пунктах сбора в четырех провинциях.

В результате обострения конфликта зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По данным The Nation, 28 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) попали в различные районы провинции Бурирам.

24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение. Военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

25 июля агентство Reuters сообщило, что эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей может привести к началу войны. Также сообщалось о новых столкновениях сторон. В результате взаимных атак погибли 15 человек.

В этот же день Камбоджа призвала к немедленному прекращению огня в ходе закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, созванного в связи с обострением пограничного конфликта Камбоджи с Таиландом. 26 июля президент США Дональд Трамп потребовал немедленного прекращения боевых действий между странами.

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