В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат
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- В Ростовской области при атаке дрона погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат
Известный хирург из Калмыкии и его двоюродный брат погибли в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автомобилю в Ростовской области. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве», — написал Хасиков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что власти окажут поддержку семьям погибших, и назвал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России варварством и терроризмом, направленным против мирных граждан.
В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку БПЛА в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в хуторе Чукаринский Шолоховского района в результате падения беспилотника было нарушено энергоснабжение в частных домах.
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