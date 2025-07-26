WP узнала о передаче Германией трех систем ПВО Patriot Украине

Германия уже передала Украине три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и ведет переговоры о новых поставках. Об этом 26 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

«Берлин уже передал Украине три системы [Patriot] и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке большего количества и получении замены», — говорится в материале.

По информации WP, американская инициатива по поставкам вооружений Украине за счет европейских стран может также включать передачу радиолокационных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы, перехватчиков беспилотников и артиллерии.

Газета The Wall Street Journal 19 июля сообщила о решении США переориентировать поставки ЗРК Patriot союзникам, чтобы они быстрее дошли до Украины. Отмечалось, что данный шаг подчеркивает трудности с поставками Киеву американских ЗРК, а также иного западного оружия, поскольку оборонные производственные линии с трудом справляются с просьбами украинских властей.

Ранее, 14 июля, американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз достигли договоренности о поставках оружия Украине. По его словам, оружие для Украины будут производить Соединенные Штаты, а оплачивать его станут европейские страны.

