ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом 26 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате скоординированных разведывательных мероприятий были выявлены позиции 14-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Мирноград в ДНР, а также 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Чугуновка Харьковской области.

Командование приняло решение нанести по этим целям авиационные удары с применением объемно-детонирующих авиабомб ОДАБ-1500 и авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

«В результате авиаудара ПВД противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — уточнили в сообщении.

В этот же день российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» уничтожили украинский танк Т-72 в районе населенного пункта Северск в зоне специальной военной операции (СВО). По информации министерства, подразделения противника, потеряв огневую поддержку, были блокированы и уничтожены, что позволило ВС РФ продолжить дальнейшее продвижение.

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