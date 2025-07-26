В Эдинбурге и Абердине прошли протесты против визита Трампа в Шотландию
В Шотландии прошли массовые протесты против визита президента США Дональда Трампа в страну. Об этом 26 июля сообщил телеканал STV.
Трамп прилетел в Шотландию вечером 25 июля. По приезде он направился в купленный им в 2014 году отель Trump Turnberry. Утром 26 июля Трампа заметили на поле для гольфа.
«Протесты против президента Трампа, который был замечен играющим в гольф в начале частного визита в Шотландию, продолжаются по всей стране», — говорится в публикации.
Отмечается, что сотни протестующих людей собрались на территории Эдинбурга и Абердина. Также местная полиция перекрыла дороги для жителей и представителей СМИ.
При этом многие люди стояли с баннерами, на которых было написано «Нет Трампу» и «Трампу здесь не рады».
Ранее, 29 июня, сообщалось о планах Трампа посетить три своих поля для гольфа в Шотландии. Это первый визит Трампа после его второй инаугурации. Поездка связана с намерением американского лидера неофициально встретиться с королем Великобритании Карлом III.
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