Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт из Индии с 1 августа
Общество
Новое землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки
Мир
В МАГАТЭ исключили угрозу безопасности для АЭС после землетрясения на Камчатке
Общество
Москвичей предупредили о сильной жаре 31 июля и 1 августа
Общество
В Северо-Курильском районе Сахалинской области отменили тревогу цунами
Мир
В Кремле назвали очень важными контакты России и США по теме освоения космоса
Мир
В МИД РФ обвинили НАТО в нежелании равноправия на постсоветском пространстве
Мир
В Кремле подчеркнули иммунитет России к санкциям
Мир
Захарова напомнила властям Болгарии о возможном ответе на беззаконие против РФ
Мир
Власти Эквадора начали эвакуацию на Галапагосских островах из-за угрозы цунами
Политика
В МИД РФ назвали оскорблением австрийцев желание властей страны вступить в НАТО
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по порту ВСУ в Николаевской области
Экономика
Экономист допустил снижение ключевой ставки до 16% до конца года
Наука и техника
«Росатом» запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании
Авто
В Госдуме предложили наказывать за ошибочные штрафы с дорожных камер
Мир
В Кремле анонсировали подписание двусторонних документов между РФ и Лаосом
Мир
Макрон отметил несбалансированность соглашения ЕС и США

Сотрудники ЗАЭС показали инспекторам МАГАТЭ последствия атак по станции

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.

«Целью демонстрации стало предоставление инспекторам МАГАТЭ возможности воочию подтвердить факт атак атомграда, повлекших гибель гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были показаны последствия удара по пожарной части станции, а также место атак в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, где погибли мирные жители.

В пресс-службе уточнили, что угроза ядерной безопасности после подобных действий остается крайне высокой.

Ядерная ротация: зачем ВСУ сорвали смену экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Из-за украинских атак повреждена автотехника в колонне с представителями международной организации

Накануне беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части ЗАЭС. Тогда на место прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС.

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате массированного обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков погибли два мирных жителя, а еще двое получили ранения.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025