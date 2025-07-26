Сотрудники ЗАЭС показали инспекторам МАГАТЭ последствия атак по станции
Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.
«Целью демонстрации стало предоставление инспекторам МАГАТЭ возможности воочию подтвердить факт атак атомграда, повлекших гибель гражданского населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были показаны последствия удара по пожарной части станции, а также место атак в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, где погибли мирные жители.
В пресс-службе уточнили, что угроза ядерной безопасности после подобных действий остается крайне высокой.
Накануне беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил боеприпас на автостоянку возле пожарной части ЗАЭС. Тогда на место прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС.
В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате массированного обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков погибли два мирных жителя, а еще двое получили ранения.
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