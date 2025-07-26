Российские школьники назвали трудными задачи на Международной олимпиаде по физике

Российские школьники, завоевавшие медали на 55-й Международной олимпиаде (МО) по физике во Франции, 26 июля рассказали «Известиям», что задачи были достаточно трудные.

«Самая сложная задача была про часы [Джеймса] Кокса. Эта задача не очень подходит под формат МО, поэтому она решалась очень плохо у всех участников олимпиады, но я думаю, что мы показали один из лучших результатов по этой задаче. Было три части: две из них подготовительные, стоили очень маленькое количество баллов, и самая длинная, самая сложная была такой, что нужно было всё придумывать, изучать всю систему без каких-либо подсказок, наводок <… > Победе, конечно, мы рады», — рассказал участник Иван Лукин.

По словам участника, школьникам понравилась организация мероприятия в Париже, где было добродушное окружение и много русскоязычных людей, которые были рады общаться с медалистами. При этом один из школьников Егор Кривощеков заявил, что главное в таких олимпиадах — общение между странами, а также знание культуры друг друга и взаимодействие.

«Я очень рад тому, что в России есть достойное образование, которое помогает нам даже с такими непростыми задачами, как МО по физике. Мы завели друзей из многих стран, ведь все-таки главное на МО — это общение между странами», — считает он.

Кроме того, золотой медалист Григорий Гречкин уточнил, что школьники много готовятся к подобным соревнованиям, чтобы принести России много побед в международных олимпиадах.

24 июля российские школьники завоевали три золотые и две серебряные медали на 55-й Международной олимпиаде по физике в Париже. Золотые медали получили Григорий Гречкин (школа Центра педагогического мастерства), Михаил Аронов и Иван Лукин (физтех-лицей им. П.Л. Капицы). Серебряные медали достались Егору Кривощекову (лицей № 124), Павлу Руковчуку (физтех-лицей им. П.Л. Капицы).

