Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене, следует 26 июля из карточки на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно опубликованной информации, под стражу заключен гражданин Р. Крысяев. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Срок его заключения под стражей не указан.

Управление ФСБ РФ по Нижегородской области накануне сообщило, что двое проживающих в Нижегородской и Тверской областях граждан России были признаны виновными в государственной измене в интересах Украины. Отмечается, что мужчина из Твери получил 17 лет лишения свободы, завербовавшего его жителя Нижегородской области приговорили к 14 годам колонии.

Читайте также
