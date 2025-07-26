Карта спецоперации на Украине 26 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июля можно в материале «Известий».

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

Группировка войск «Восток» освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. В результате действий военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 боевиков, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. <...> Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы», — указано в сводке Министерства обороны России.



Российская армия с помощью авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии также нанесла поражение местам сборки и хранения беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО в свою очередь сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 257 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 664 самолета, 283 вертолета, 72 659 БПЛА, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 337 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевую машину реактивных систем залпового огня, 27 852 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 722 единицы автомобильной спецтехники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»