Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о подготовке США военного плацдарма вблизи берегов Венесуэлы
Происшествия
Водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 11-летнего мальчика в Рязани
Армия
Силы ПВО за пять часов уничтожили 22 дрона ВСУ над регионами России
Спорт
«Локомотив» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 4:1
Общество
Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения
Мир
Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе
Мир
Нардеп Железняк раскритиковал социальные инициативы Зеленского из-за расходов
Мир
СМИ узнали о намерении президента Нигерии провести встречу с Трампом
Общество
Роспотребнадзор выявил возбудитель дизентерии у заболевших детей в Дагестане
Мир
В ДНР сообщили о попытке Киева вывезти иностранных наемников из Красноармейска
Мир
В Черниговской области на Украине частично отключили электричество
Мир
Сибига заявил о ключевой роли дальнобойного оружия Украины в конфликте с Россией
Спорт
Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Мир
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Мир
FT узнала об обсуждении администрацией США усиления позиций доллара
Мир
Британский король Карл III лишит принца Эндрю звания вице-адмирала
Общество
МВД рассказало о новой схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 26 июля

0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июля можно в материале «Известий».

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

Группировка войск «Восток» освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. В результате действий военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 боевиков, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. <...> Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы», — указано в сводке Министерства обороны России.

Российская армия с помощью авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии также нанесла поражение местам сборки и хранения беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО в свою очередь сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 257 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 664 самолета, 283 вертолета, 72 659 БПЛА, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 337 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевую машину реактивных систем залпового огня, 27 852 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 722 единицы автомобильной спецтехники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025