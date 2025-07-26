Участник ралли во Франции сбил насмерть трех зрителей

Три человека погибли в результате аварии во время ралли «Фурм-д’Амбер» во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом в субботу, 26 июля, сообщило издание Montagne.

«Двое зрителей погибли в эту субботу, 26 июля, в результате наезда автомобиля, съехавшего с дороги. Один человек получил серьезные травмы», — говорится в материале.

Позже стало известно, что получивший травмы мужчина скончался. Также отмечается, что самого водителя гоночного автомобиля и штурмана госпитализировали.

Уточняется, что часть публики находилась в зоне, обозначенной красной лентой, то есть в запрещенном для нахождения месте. По факту происшествия прокуратура начала расследование. На месте происшествия работает около 60 спасателей и сотрудников полиции.

Гонка была приостановлена, префект департамента обратился к зрителям с просьбой разойтись и не использовать трассу. В Сен-Жюсте был открыт центр психологической помощи.

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