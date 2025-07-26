Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о подготовке США военного плацдарма вблизи берегов Венесуэлы
Происшествия
Водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 11-летнего мальчика в Рязани
Армия
Силы ПВО за пять часов уничтожили 22 дрона ВСУ над регионами России
Спорт
«Локомотив» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 4:1
Общество
Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения
Мир
Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе
Мир
Нардеп Железняк раскритиковал социальные инициативы Зеленского из-за расходов
Мир
СМИ узнали о намерении президента Нигерии провести встречу с Трампом
Общество
Роспотребнадзор выявил возбудитель дизентерии у заболевших детей в Дагестане
Мир
В ДНР сообщили о попытке Киева вывезти иностранных наемников из Красноармейска
Мир
В Черниговской области на Украине частично отключили электричество
Мир
Сибига заявил о ключевой роли дальнобойного оружия Украины в конфликте с Россией
Спорт
Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Мир
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Мир
FT узнала об обсуждении администрацией США усиления позиций доллара
Мир
Британский король Карл III лишит принца Эндрю звания вице-адмирала
Общество
МВД рассказало о новой схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате
Сюжет:

МЧС предупредило о кратковременном дожде и грозе в Московской области

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с ухудшением погодных условий посоветовало автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Кроме того, следует включить ближний свет или противотуманные фары, не оставлять свои транспортные средства под деревьями, рекламными щитами.

Людям, которые будут находиться на улице, МЧС посоветовало не стоять под деревьями, металлическими конструкциями, на открытых пространствах, у водоемов. Ведомство также призвало находиться подальше от шатких строений.

Погода и условия: сезон для рынка климатической техники может стать провальным
При этом в жару продажи кондиционеров и вентиляторов выросли в два – шесть раз

Ранее, 25 июля, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которую стоит ожидать в начале августа. По ее словам, последний месяц лета будет достаточно приятным и сухим.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025