МЧС предупредило о кратковременном дожде и грозе в Московской области

В Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с ухудшением погодных условий посоветовало автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Кроме того, следует включить ближний свет или противотуманные фары, не оставлять свои транспортные средства под деревьями, рекламными щитами.

Людям, которые будут находиться на улице, МЧС посоветовало не стоять под деревьями, металлическими конструкциями, на открытых пространствах, у водоемов. Ведомство также призвало находиться подальше от шатких строений.

Ранее, 25 июля, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которую стоит ожидать в начале августа. По ее словам, последний месяц лета будет достаточно приятным и сухим.

