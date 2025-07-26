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Ливанский режиссер негативно оценил отмену концерта Гергиева в Италии

Режиссер Каракалла: политическая обстановка в мире не должна влиять на культуру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Политическая обстановка в мире не должна оказывать влияние на культурную сферу, она доступна всем людям, независимо от национальности. Об этом 26 июля сообщил «Известиям» ливанский режиссер, основатель Театра танца Абдель-Халим Каракалла.

Так он прокомментировал отмену в Италии симфонического концерта российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева.

«Политическая обстановка не должна влиять на культурную сферу. Я считаю, что все люди наслаждаются искусством, и это касается не только граждан конкретного государства, но и всего мира. Каждый может черпать радость и вдохновение в искусстве других», — считает он.

Ливанский режиссер отметил, что произошедшее с концертом Гергиева печально. Он добавил, что именно искусство выражает гуманистическое послание для всех народов мира. При этом любой человек, который занимается творчеством, не относится к определенной стране или национальности, а принадлежит всему человечеству.

«Любой творец принадлежит всему человечеству. Поколения сменяются, одно поколение передает другому послание любви, мира и красоты. Искусство выражает гуманистическое послание для всех народов мира. Думаю, то, что произошло, очень печально», — поделился Каракалла.

По словам Каракаллы, жители Ливана приняли бы за честь приезд Гергиева в страну.

«Это слияние культур, то, к чему мы всегда стремимся, то, к чему стремится наш театр Каракаллы, мы были бы рады получить контакт Гергиева», — резюмировал он.

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20 июля в Италии прошел митинг против концерта Гергиева. На протестах присутствовали в основном представители украинской и грузинской диаспор, укутанные во флаги своих государств. Известно, что за организацией протеста стоят лица, внесенные в России в список экстремистов и террористов. На следующий день руководство Королевского дворца Казерты в Италии отменило симфонический концерт Гергиева.

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