Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о подготовке США военного плацдарма вблизи берегов Венесуэлы
Происшествия
Водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 11-летнего мальчика в Рязани
Армия
Силы ПВО за пять часов уничтожили 22 дрона ВСУ над регионами России
Спорт
«Локомотив» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 4:1
Общество
Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения
Мир
Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе
Мир
Нардеп Железняк раскритиковал социальные инициативы Зеленского из-за расходов
Мир
СМИ узнали о намерении президента Нигерии провести встречу с Трампом
Общество
Роспотребнадзор выявил возбудитель дизентерии у заболевших детей в Дагестане
Мир
В ДНР сообщили о попытке Киева вывезти иностранных наемников из Красноармейска
Мир
В Черниговской области на Украине частично отключили электричество
Мир
Сибига заявил о ключевой роли дальнобойного оружия Украины в конфликте с Россией
Спорт
Неизвестные разбили стекло автобуса «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Мир
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
Мир
FT узнала об обсуждении администрацией США усиления позиций доллара
Мир
Британский король Карл III лишит принца Эндрю звания вице-адмирала
Общество
МВД рассказало о новой схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате

Захарова заявила о необходимости создания международного дня борьбы с русофобией

0
EN
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Необходимо создать международный день борьбы с русофобией. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления в Летней школе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления.

«Сегодня, исходя из опыта последних лет, уже надо говорить и делать так, чтобы появился день борьбы с русофобией, международный день борьбы с русофобией», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что именно русофобия и ее пропаганда, развязанная западными странами, стали причиной многих трагедий. По ее словам, «под адскими знаменами русофобии» Украине поставляют вооружение.

Свобода, словом: в Западной Европе усилилась дискриминация российских СМИ
В антирейтинг попали Бельгия, Франция, Германия и Швейцария

В июне немецкий политолог Ульрике Геро заявила о росте русофобии в Европе, который можно объяснить с социологической точки зрения. По словам эксперта, за последние 20–30 лет целенаправленно сворачивались все исследования о России, закрывались институты, например Восточноевропейский институт в Кельне, который занимался исследованиями о России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025