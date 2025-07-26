Необходимо создать международный день борьбы с русофобией. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления в Летней школе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления.

«Сегодня, исходя из опыта последних лет, уже надо говорить и делать так, чтобы появился день борьбы с русофобией, международный день борьбы с русофобией», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что именно русофобия и ее пропаганда, развязанная западными странами, стали причиной многих трагедий. По ее словам, «под адскими знаменами русофобии» Украине поставляют вооружение.

В июне немецкий политолог Ульрике Геро заявила о росте русофобии в Европе, который можно объяснить с социологической точки зрения. По словам эксперта, за последние 20–30 лет целенаправленно сворачивались все исследования о России, закрывались институты, например Восточноевропейский институт в Кельне, который занимался исследованиями о России.