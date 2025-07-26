Мужчина пострадал в результате украинского обстрела из РСЗО под Белгородом
В результате обстрела Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки доставляют в областную клиническую больницу.
Кроме того, в районе села Беловское повреждены два транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в домах не обнаружено.
24 июля в Ракитянском районе Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя. Отмечалось, что после оказания необходимой первой помощи оба пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
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