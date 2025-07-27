Специалист рассказала о приемах для визуального удорожания интерьера

Даже при ограниченном бюджете можно создать пространство, которое будет выглядеть утонченно, собранно и статусно. О том, на какие покупки стоит обратить внимание в первую очередь, рассказала 27 июля «Известиям» арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.

«Если хочется, чтобы интерьер дорого «звучал», начните с мебели. Идеальный выбор — предметы в духе софт-минимализма: мягкие формы, лаконичные силуэты и матовые текстуры. Такие изделия создают ощущение уюта без лишнего декора», — рассказывает Веденова.

Она отметила, что вложения, которые действительно работают в гостиной — диван с тактильной обивкой в приглушенных оттенках и консоль с выразительной текстурой дерева. При этом не стоит бояться цвета. На фоне нейтральной палитры синее кресло, пуф оттенка бургунди или терракотовая обивка могут выглядеть как дизайнерский ход, а не ошибка новичка. Главное — не выбирать кричащие цвета, а идти в сторону сложных оттенков.

Освещение — самый недооцененный инструмент в интерьере. Оно может буквально «собрать» пространство, добавить объем, глубину, расставить акценты и создать нужное настроение.

«Вложитесь в сценарии освещения. Пусть в одной комнате можно будет включить и потолочный свет, и мягкий свет бра, и подсветку под полками или в изголовье кровати. Главное правило — выбирайте теплые лампы с одинаковой температурой света. Один холодный источник способен разрушить всю атмосферу уюта», — порекомендовала Веденова

Даже дорогой декор может визуально удешевить пространство, если он мелкий или его слишком много, добавила арт-директор. Вместо этого вложитесь в один предмет, который станет фокусной точкой. Это может быть арт-объект, большое зеркало в деревянной раме, дизайнерское кресло с необычной формой или скульптурный светильник. Такие предметы работают как магниты: сразу притягивают взгляд и формируют стиль. Более того, они могут зонировать пространство или поддерживать идею всего интерьера. Главное, чтобы предмет был убедительным — по размеру, фактуре, подаче. Не бойтесь масштаба.

«Текстиль — самая доступная покупка, способная мгновенно изменить ощущение от интерьера. Новые плотные шторы или тактильный плед на диване — всё это добавляет ощущение продуманности. Выбирайте спокойные однотонные тона — они всегда смотрятся благороднее пестрых. Заправляйте кровать, как на фотографиях в каталогах: многослойно, с пледом у изножья. Постелите ковер — он соединит мебельные группы. И, конечно, добавьте подушки: миксуйте бархат с хлопком, кружево с шерстью — главное, чтобы сочетались оттенки», — отметила эксперт.

Любая мебель будет смотреться неуместно, если она не подходит по масштабу. Прежде чем покупать диван, комод или кресло, важно учитывать не только стиль, но и геометрию комнаты. Начните с композиционного центра — предмета, на который в первую очередь падает взгляд. Остальное выстраивается вокруг него.

«Оптимально, если 60–70% пространства остается свободным, а остальное занимает мебель. В комнате до 15 кв. м лучше использовать компактные предметы и вертикальные акценты вроде высоких шкафов или зеркал. В помещениях 15–25 кв. м уместна мебель стандартных габаритов, а в пространствах от 25 кв. м — крупные диваны, массивные светильники и свободная расстановка. Хорошо работает контраст: например, объемный диван рядом с легким столиком на тонких ножках. Главное — не перегружать интерьер множеством разномасштабных предметов, чтобы не возникло ощущение хаоса», — уточнила Веденова.

Пространство, которое выглядит дорого, — это не сумма покупок, а их функциональность. Это когда свет подчеркивает фактуру, диван зонирует пространство, а текстиль создает уют, будто каждая деталь была продумана экспертом, заключила арт-директор.

