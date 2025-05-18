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В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В деревне Самоярдово Большесолдатского района Курской области при падении дрона Вооруженных сил Украины загорелась кровля недостроенной школы. Об этом 18 мая сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Большесолдатского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. <...> Огонь был потушен», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших при инциденте не было, серьезных последствий также удалось избежать. Врио губернатора добавил, что школу обязательно достроят, как только позволит обстановка в области.

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Ранее в тот же день дрон атаковал гражданский автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. При нападении пострадал мужчина, его отправили в областную больницу.

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