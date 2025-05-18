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Гитарист «Эпидемии» Мелисов назвал Иванова одним из лучших клавишников в России

Гитарист «Эпидемии» Мелисов: Иванов был одним из лучших клавишников в России
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Фото: ТАСС/Евгений Стукалин
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Клавишник Дмитрий Иванов, скончавшийся от последствий инсульта, был одним из лучших в своей профессии. Такое мнение в беседе с «Известиями» 18 мая выразил гитарист группы «Эпидемия» Юрий Мелисов.

«Дима попал к нам в «Эпидемию» в 2006-м, где проработал восемь лет. <…> Это, конечно, большой профессионал, чего стоит его послужной список. Он потом играл и с МакSим, и со Стасом Михайловым, и в группе «Ленинград», это один из лучших клавишников в стране, я в этом просто не сомневаюсь», — заявил он.

Мелисов рассказал, что познакомился с Ивановым в 2002 году. По выходным они играли в футбол и проводили время в общей компании.

«Практически я его в тусовку музыкальную и привел, хотя он уже тогда был хороший клавишник», — признался гитарист.

О смерти Иванова стало известно ранее 18 мая. В конце апреля у музыканта случился обширный инсульт, в результате которого он впал в кому. Иванов провел в реанимации 20 дней и скончался, не приходя в сознание.

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