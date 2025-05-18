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Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

Фицо: РФ является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу
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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Россия является одним из основных поставщиков сжиженного газа в Европу. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телеэфире информационно-аналитической передачи «В политике» телеканала ТА-3.

«Сейчас второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу кто? Российская Федерация. Есть целый ряд европейский стран, которые берут (у России. — Ред.), ядерные материалы для работы АЭС», — отметил Фицо.

По словам политика, Словакия заинтересована в поставках энергетического сырья из России по низким ценам.

Фицо подчеркнул, что запрет на импорт российских энергоносителей является попыткой возвести новый «железный занавес».

Запрет на импорт российских энергоносителей, по словам Фицо, является попыткой возвести новый «железный занавес».

«Это официальная политика создания нового «железного занавеса» между Европой, РФ и Востоком как таковым», — добавил политик.

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Ранее, 17 мая, Фицо заявил, что поддержит референдум по вопросу отмены антироссийских санкций в своей стране, если такое голосование состоится. Глава правительства Словакии подчеркнул, что санкции против России нередко вредят самому Евросоюзу.

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