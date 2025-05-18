Киеву необходима значительная помощь со стороны США в рамках конфликта на Украине. Об этом 18 мая написала газета Guardian со ссылкой на мнение украинских чиновников.

По словам одного из источников издания, без активной поддержки Вашингтона баланс сил в военном противостоянии неизбежно склоняется в сторону РФ. При этом, по его словам, киевский режим будет стремиться к сохранению военных поставок даже после мирного урегулирования.

«Нейтралитет [Украины] — это вопрос фрейминга. Но мы не можем согласиться разорвать связи с Западом», — приводит его слова газета.

Ранее, 6 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий», заявила, что продолжение военных поставок Украине отдаляет перспективы мирного урегулирования и ведет к эскалации конфликта. Она также выразила надежду, что это понимают в странах, в которых думают о военной помощи Киеву.