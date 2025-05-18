Президент Ирана указал на намеренное столкновение Западом стран Ближнего Востока

Западные страны будут сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом с целью обеспечения себя стабильными поставками нефти. Об этом 18 мая на форуме «Тегеранский диалог» сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Они (западные страны. — Ред.) заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, <…> дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом», — приводит его слова иранское агентство SNN.

По его словам, Персидский залив имеет стратегическое значение в вопросе поставок энергоресурсов в мире.

Ранее, 2 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые покупают нефть и нефтепродукты у Ирана, могут столкнуться с санкциями со стороны Соединенных Штатов. Трамп также уточнил, что затронутые санкциями страны потеряют возможность вести торговлю с США в любом формате.