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Канцлер ФРГ намерен поговорить с Трампом перед его возможным разговором с Путиным

Bild: канцлер Мерц намерен поговорить с Трампом до его звонка Путину
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует сделать звонок президенту США Дональду Трампу, чтобы еще раз поговорить с ним перед тем, как американский лидер будет звонить президенту России Владимиру Путину. Об этом 18 мая сообщает немецкая газета Bild.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу еще раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — приводит газета его слова на полях церемонии инаугурации папы римского Льва XIV в Риме.

Мерц добавил, что в настоящее время можно только надеяться, что теперь будет достигнут дальнейший прогресс в ситуации на Украине. Политик уточнил, что уже поговорил с госсекретарем США Марко Рубио на тему телефонных переговоров Трампа и Путина, которые анонсировал глава Белого дома.

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее 18 мая выразил надежду на то, что запланированный на понедельник, 19 мая, телефонный разговор американского лидера с Путиным будет успешным.

Как предположил 17 мая полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, Путин и его американский коллега Трамп во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделки. Он отметил, что 19 мая, когда состоится телефонный разговор между главами государств, может стать по-настоящему «большим днем».

О намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая Трамп заявил в тот же день. Американский лидер уточнил, что темами беседы будут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы. После госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента РФ с американским лидером. Он добавил, что Трамп хочет проведения встречи как можно скорее.

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