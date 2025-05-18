Собянин рассказал об итогах Московской олимпиады школьников

Награды по итогам Московской олимпиады школьников получили ученики из 406 столичных школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году Олимпиада проходила по 23 направлениям, включая робототехнику, финансовую грамотность, экологию, историю искусств и генетику.

По словам Собянина, победителями и призерами стали больше 4,7 тыс. человек.

Московскую олимпиаду школьников впервые провели в 1930-х. Сегодня, отметил мэр, это уже не только интеллектуальное состязание. «Олимпиада вышла за рамки привычной формы: задания проходят в музеях и научных центрах, а участие в ней — это не только проверка знаний, но и вдохновляющее погружение в науку, культуру и творчество», — подчеркнул он.

Так, в этом году ребята искали ответы в Зоологическом музее МГУ, изучали картины в Третьяковке, рисовали и лепили в колледже декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.

Собянин также напомнил о проведении предпрофессиональной олимпиады — для тех, кто хочет попробовать себя в междисциплинарных областях. Победители и призеры могут получить льготы при поступлении (дополнительные баллы или зачисление без экзаменов).