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На Украине подростки повредили памятник биологу Мичурину в Полтавской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Подростки в селе Мачехи в Полтавской области на Украине, повредили памятник советскому биологу Ивану Мичурину. Об этом 18 мая сообщает украинское издание «Общественное».

По данным издания, ранее в Сети появилось видео, на котором подростки разбивают памятник. На него обратили внимание местные правоохранительные органы, идет следствие.

Уточняется, что в 2023 году руководство территориальной общины рассматривало вопрос демонтажа памятника, однако безрезультатно.

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Ранее, 23 апреля, в городе Львове на Украине начались работы по переносу мемориала советским воинам «Холм славы». Ожидается, что работы будут идти около двух месяцев. Мемориал является одним из крупнейших памятников советским воинам на западе страны.

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