«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 18 мая на «Самара Арене».

В составе московской команды ударом с 11-метровой отметки отличился нападающий Пабло Солари. Мяч в свои ворота забил форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов.

За грубое нарушение правил с поля был удален защитник самарского клуба Гленн Бейл. В начале второго тайма еще один игрок обороны «Крыльев Советов» Фернандо Костанца покинул встречу, получив вторую желтую карточку, добавляет «Спорт-Экспресс».

По итогам матча «Спартак», на счету которого 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в РПЛ с 30 баллами.

Ранее, 17 мая, ФК «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 29-го тура РПЛ и покинул высший дивизион. «Краснодар» с 64 очками продолжает занимать первое место за один тур до конца чемпионата.