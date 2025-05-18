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На юге Москвы пенсионерка врезалась на машине в жилой дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев
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В московском районе Зябликово автомобиль врезался в жилой дом. Об этом 18 мая сообщил источник «Известий».

«Пожилая женщина въехала на машине в жилое здание в Ореховом проезде», — уточнил он.

Пенсионерке оказывают медицинскую помощь, подробности произошедшего выясняются.

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В этот же день в Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой одна из машин опрокинулась. В результате аварии было затруднено движение транспорта на 1,2 км.

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