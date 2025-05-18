Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо выразил желание посетить Москву на 90-летие Победы
Происшествия
Мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
Мир
В Британии заявили о победе России на переговорах в Стамбуле
Спорт
IFFHS признала Льва Яшина лучшим голкипером в истории
Мир
WSJ указала на неспособность Украины вести конфликт с РФ в одиночку
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Мир
Посол РФ в Ватикане возглавил российскую делегацию на интронизации Льва XIV
Экономика
Орешкин заявил об устойчивом росте экономики России на фоне внешних ограничений
Мир
Йеменские хуситы атаковали двумя баллистическими ракетами аэропорт в Тель-Авиве
Общество
Камера сняла бизнесмена Хубутию у дома экс-возлюбленной в ночь нападения
Мир
Женщина погибла при падении рекламного щита в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Общество
В Петербурге сотрудник полиции задержан по подозрению в попытке получения взятки
Мир
СМИ сообщили о построении Трампом внешней политики по принципу «плати за доступ»
Мир
По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве в столице Сомали
Общество
В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря
Мир
Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Спорт
Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ
Сюжет:

Глава МИД Ирана выразил желание добиться справедливого соглашения с США по атому

0
EN
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Иран стремится к справедливому соглашению с США в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 18 мая сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения, которое действительно и ощутимо отменит жестокие и односторонние санкции, направленные непосредственно против нашего народа», — цитирует его издание IRNA.

В том числе министр отметил, что сделка подразумевает полное уважение прав Ирана в ядерной сфере.

Вторая атомная: Иран сделал США неожиданное предложение
Тегеран представил Вашингтону идею ядерного консорциума на Ближнем Востоке

Ранее в этот день Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным турецкого министерства, диалог был посвящен переговорам по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп 16 мая заявил, что Вашингтон дал понять Тегерану недопустимость появления у Исламской Республики ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что у Ирана мало времени на размышления по этому вопросу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025