Глава МИД Ирана выразил желание добиться справедливого соглашения с США по атому

Иран стремится к справедливому соглашению с США в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 18 мая сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения, которое действительно и ощутимо отменит жестокие и односторонние санкции, направленные непосредственно против нашего народа», — цитирует его издание IRNA.

В том числе министр отметил, что сделка подразумевает полное уважение прав Ирана в ядерной сфере.

Ранее в этот день Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным турецкого министерства, диалог был посвящен переговорам по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп 16 мая заявил, что Вашингтон дал понять Тегерану недопустимость появления у Исламской Республики ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что у Ирана мало времени на размышления по этому вопросу.