Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание вновь посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующее заявление он сделал 18 мая в программе «В политике» в эфире телеканала TA-3.

«Поехал бы в Москву для участия в празднованиях Победы над фашизмом, и если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», — заявил он.

Фицо также подчеркнул, что его переговоры в Москве с лидерами России, Китая, Вьетнама и Бразилии во время поездки на празднование Дня Победы носили вовсе не символический характер — на них обсуждалась серьезная повестка.

16 мая словацкий премьер-министр заявил, что у его оппонентов нет ни политических, ни юридических оснований для критики его визита в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Он в том числе подчеркнул, что в ходе поездки в Россию провел важные переговоры. До этого, 10 мая, Фицо сообщал, что поездка в Москву прошла чрезвычайно успешно и принесла Словакии дипломатическое признание на высоком международном уровне.

В интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ 14 мая Фицо отметил, что все министры Словакии хотели бы отправиться с ним в Москву на празднование Дня Победы. Он уточнил, что о его поездке знали все члены правительства страны и никто не выступил против.