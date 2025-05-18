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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с надвигающейся грозой и усилением порывов ветра, сообщается 18 мая на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения — до 21:00 мск, ожидается усиление ветра в порывах до 17 м/с, местами гроза», — отмечено в комментарии к прогностической карте центра.

Желтый уровень опасности — средний в шкале погодных предупреждений, им обозначают потенциально опасные метеоусловия. В мэрии столицы предупредили, что в связи с экстренным сообщением метеорологов горожанам следует быть на улицах более внимательными. При сильных порывах ветра не стоит искать укрытий под деревьями, а также парковать вблизи них автомобили.

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В прогнозе погоды для Москвы на воскресенье, 18 мая, Гидрометцентр отмечал, что днем будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха колеблется от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +10. В Московской области днем будет от +17 до +22 градусов, а ночью температура может упасть до +7.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в этот же день заверил, что метеорологическое лето придет в Москву точно в срок — к концу мая температура воздуха в столице поднимется до +28 градусов. Он также напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, климатическое лето в Москве обычно наступает 26 мая.

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