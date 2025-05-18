Мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Мужчину со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ)», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, после оказания необходимой помощи пострадавшего транспортируют в областную клиническую больницу.

16 мая в городе Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Пострадавшие сами обратились в местную больницу. Там им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии.