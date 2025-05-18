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В Британии заявили о победе России на переговорах в Стамбуле

Аналитик Меркурис: Россия вышла победителем из переговоров в Стамбуле
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Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS
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Россия добилась значительного успеха на переговорах с Украиной в Стамбуле. Такое мнение 17 мая выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал [президент России] Владимир Путин и Россия», — отметил эксперт.

По его словам, изначально предложенное Киевом прекращение огня потенциально могло быть использовано в целях усиления киевского режима. Однако Украине не удалось добиться такого исхода.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Встреча была организована во Дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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