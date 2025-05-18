Россия добилась значительного успеха на переговорах с Украиной в Стамбуле. Такое мнение 17 мая выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал [президент России] Владимир Путин и Россия», — отметил эксперт.

По его словам, изначально предложенное Киевом прекращение огня потенциально могло быть использовано в целях усиления киевского режима. Однако Украине не удалось добиться такого исхода.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Встреча была организована во Дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.