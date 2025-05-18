Камера сняла бизнесмена Хубутию у дома экс-возлюбленной в ночь нападения

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия был зафиксирован камерой наблюдения у дома своей бывшей возлюбленной Юлии Ван в ночь, когда напал на нее с топором. Кадры видеонаблюдения 18 мая публикуют «Известия».

На видеозаписи видно, как Хубутия спешно покидает территорию коттеджного поселка «Трехгорка-5» в подмосковном Одинцово, где проживает Ван.

24 апреля 2025 года между Хубутией и женщиной произошел конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес потерпевшей удары обухом топора. В результате девушка получила закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

17 мая Хубутия добровольно явился в следственные органы и признался в нападении на свою экс-возлюбленную. Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест на срок один месяц 11 суток.