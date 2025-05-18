Карта спецоперации на Украине 18 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богатырь в ДНР, а также нанесли поражение механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, бригаде территориальной обороне и бригаде украинской нацгвардии. В то же время группировка войск «Центр» продолжила продвижение вглубь вражеской обороны, уничтожив при этом до 420 боевиков, семь боевых бронированных машин (ББМ) и другую технику противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований», — добавили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны в свою очередь уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM американского производства и 75 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего за время спецоперации ВСУ потеряли 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 384 танка и других ББМ, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 641 единицу специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».