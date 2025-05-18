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Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России 18 мая опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Восток» при освобождении населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщили в ведомстве, военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии провели активные наступательные действия, в ходе которых был освобожден населенный пункт.

«Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника», — говорится в сообщении.

После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку и установили полный контроль над селом, уничтожив значительное количество техники и личного состава противника. Над зданием администрации был поднят российский флаг.

В Минобороны уточнили, что Богатырь имел важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили его в укрепрайон с несколькими линиями обороны, опорными пунктами и логистической инфраструктурой. Всего в пределах села находилось более 1,4 тыс. зданий и строений.

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Об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР стало известно ранее в этот день. В Минобороны РФ также уточнили, что российская армия также поразила живую силу и технику механизированной бригады в районах трех населенных пунктах, расположенных в Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР.

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