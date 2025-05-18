В Аргентине более 7 тыс. человек эвакуированы из-за сильного наводнения
Свыше 7 тыс. жителей аргентинской провинции Буэнос-Айрес были эвакуированы из-за мощного наводнения. Об этом 17 мая сообщило издание La Nacion.
По информации газеты, с 16 мая в регионе выпало более 400 мм осадков.
Для некоторых районов провинции Буэнос-Айрес Национальная метеорологическая служба страны объявила красный уровень опасности.
Более 3 тыс. человек были размещены в эвакуационных центрах, еще 4,5 тыс. эвакуировались самостоятельно. Три человека пропали без вести.
На место стихийного бедствия власти направили спецтехнику и поисково-спасательные бригады. Правительство провинции Буэнос-Айрес создало командование по ликвидации последствий стихийных бедствий.
12 мая сообщалось, что более 110 человек погибли в результате наводнения в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Уточнялось, что наводнение произошло в ночь на 9 мая из-за разлившихся вод рек. Изначально сообщалось о 61 погибшем в результате происшествия. На данный момент спасатели продолжают поиски тел.