В Петербурге сотрудник полиции задержан по подозрению в попытке получения взятки

Оперуполномоченный управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в попытке получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 мая сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу.

«Оперуполномоченный <...> потребовал от свидетеля по уголовному делу, в рамках которого он проводил оперативно-разыскные мероприятия, взятку более 1 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Потерпевший сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. В результате совместных действий следователей и сотрудников регионального УСБ МВД на транспорте 17 мая подозреваемые были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Оперативнику и его сообщнику предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

16 мая сообщалось, что начальнику строительного управления публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») по Московскому военному округу (МВО) Матвею Иванову предъявили обвинение в получении взятки в 20 млн рублей. Иванова заключили под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.