Женщина погибла при падении рекламного щита в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха на пассажиров упал рекламный щит, погибла гражданка Казахстана. Об этом 18 мая сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

«Вчера (17 мая. — Ред.) в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили травмы», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Консул Казахстана в свою очередь связался с родственниками погибшей девушки.

В министерстве отметили, что Египет выразил свои соболезнования по поводу случившегося. Уточняется, что министр гражданской авиации страны взял инцидент под свой контроль и отправил на место происшествия комиссию. Посольство Казахстана в Египте в том числе контролирует произошедшее.

Телеканал Azteca 8 мая сообщил минимум о семи пострадавших в результате обрушения конструкции сцены в Мехико. Уточнялось, что двум людям потребовалась госпитализация. Администрация Мехико выразила готовность принимать участие в оказании всей необходимой пострадавшим помощи.