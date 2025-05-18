В Санкт-Петербурге оперативный сотрудник управления на транспорте задержан по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере

В Санкт-Петербурге оперативный сотрудник управления на транспорте задержан по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере

2025-05-18T12:30:45+03:00

2025-05-18T12:30:54+03:00

2025-05-18T12:30:54+03:00

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