Силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над территорией Крыма

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что все беспилотники были уничтожены в период с 9:30 до 11:00.

В этот же день ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Как отметили в Минобороны, все дроны были самолетного типа.