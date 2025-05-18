Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российская армия также поразила живую силу и технику механизированной бригады, бригады теробороны и нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов, расположенных в Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР.

Уточняется, что в результате украинская армия потеряла более 175 боевиков, танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в 139 районах поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотников, радиолокационные станции и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Александрополь в ДНР. Позже военнослужащий 242-го мотострелкового полка Дмитрий Бородавко рассказал, как трое суток провел в окопе всего в нескольких метрах от позиций украинских боевиков во время штурма Александрополя. По его словам, изначально он находился на позиции с сослуживцем, которого выдала сработавшая рация. Бородавко сообщил, что противник бросил гранаты в их укрытие и его товарищ погиб. Сам он остался один.