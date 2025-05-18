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СМИ сообщили о построении Трампом внешней политики по принципу «плати за доступ»

The Guardian: Трамп строит политику по принципу «плати, чтобы получить доступ»
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Дональд Трамп перестроил внешнюю политику страны по принципу «плати за доступ», включая подарки от зарубежных лидеров. Об этом 18 мая сообщила газета The Guardian со ссылкой на бывших юристов Белого дома.

«Белый дом переделывает внешнюю политику США в соответствии с кодексом оплаты за доступ, который затмевает прошлые администрации с характерными для Трампа излишествами», — говорится в материале.

Также, по словам источников газеты, Белый дом посылает сигнал о том, что позиция США «продается тому, кто больше заплатит». При этом подарки, «в частности потенциальный подарок в виде самолета от Катара», привели к серии осуждений, поскольку есть опасения, что такие действия американского лидера нарушают Конституцию США.

«Довольно часто итоговый результат также идет на пользу самому Трампу. По оценкам прессы, богатство его семьи выросло более чем на $3 млрд», — уточняется в публикации.

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12 мая сообщалось, что администрация Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Отмечалось, что это может стать «самым ценным подарком, когда-либо сделанным Соединенным Штатам иностранным правительством». В тот же день в США потребовали начать расследование, касающееся планов Трампа принять самолет в подарок.

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