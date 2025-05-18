Юрист заявила о требовании семьи погибшего баскетболиста Тиммы к Седоковой

Шестилетний сын погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы от первого брака нуждается в средствах, полученных от продажи квартиры спортсмена его бывшей женой, певицей Анной Седоковой. Об этом 18 мая «Известиям» рассказала представитель семьи Тиммы, юрист Маргарита Гаврилова.

«Мы просчитали все полученные дивиденды от продажи квартиры в «Алых парусах», и мы хотим для ребенка этих денег, для сына, который остался без средств к существованию. Семья хочет справедливости, семья хочет, чтобы ее [Седокову] наказали за доведение до самоубийства», — заявила Гаврилова.

По ее утверждению, Седокова не выходит на связь и не отвечает на звонки. Речь идет о квартире в московском элитном жилом комплексе «Алые паруса», которую баскетболист и певица приобрели, находясь в браке.

О смерти Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Отмечалось, что на его телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером телефона артистки. За день до этого он в соцсетях поздравлял Седокову с днем рождения. До этого, в октябре, стало известно, что певица официально подала на развод с Тиммой.

15 января судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели Яниса Тиммы. Друг спортсмена призвал всех дождаться результатов расследования обстоятельств гибели баскетболиста, которое ведется в республике. Однако 27 января сообщалось, что по результатам следствия было установлено самоубийство баскетболиста. Другие версии смерти следователи подтвердить не смогли.