В Португалии обвинили Францию в задержках поставок электроэнергии после блэкаута

Власти Португалии обвиняют Францию в недостаточных поставках электроэнергии в Испанию после масштабного отключения электричества на Пиренейском полуострове, произошедшего в апреле. Об этом 18 мая сообщила газета Financial Times (FT).

«Португалия обратится в Европейскую комиссию с просьбой оказать давление на Францию по вопросу трансграничных поставок электроэнергии <…>, утверждая, что задержки в налаживании новых линий электросоединения со стороны Франции сделали Пиренейский полуостров уязвимым», — говорится в материале.

Министр энергетики Португалии Мария Да Граса Карвалью сообщила FT, что неустойчивое взаимодействие Франции и Испании в области поставок электроэнергии представляет собой «барьер для внутреннего рынка Евросоюза», а это означает, что европейское законодательство «дает Брюсселю право вмешиваться».

По ее словам, к данному вопросу привлекут и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с целью убеждения, что государства интегрированы и помогают друг другу с решением проблем. Мария Да Граса подчеркнула, что это общеевропейский вопрос, а не между тремя государствами.

Газета утверждает, что Мадрид на протяжении десятилетий обвинял Париж в препятствии расширению электросетей между двумя странами. Уточняется, что испанская сторона подозревала Францию в защите своих атомных электростанций «от притока дешевой испанской солнечной и ветряной энергии».

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. Оно повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции.

2 мая Испания и Португалия договорились о создании специальной группы для выяснения причин перебоев в электроснабжении.