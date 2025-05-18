Путин заявил об уважительном отношении России к интересам США

Россия с уважением относится к национальным интересам США и рассчитывает, что к ее интересам будут относиться так же. Такое мнение 18 мая выразил президент РФ Владимир Путин.

«У американцев, американского народа и у американского руководства, включая президента [США Дональда Трампа], свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент дополнил, что, исходя из этого, к России должны относиться с уважением.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным готовится.

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.