У пролетающего над Челябинском самолета отсоединился топливный бак

У пролетающего над Челябинском учебного самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Челябинской области.

Инцидент зафиксирован после поступившего по системе 112 сообщения о падении фрагментов воздушного судна. На место предполагаемого происшествия были направлены силы МЧС.

«По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак», — дополняется в сообщении

По словам ГУ МЧС, бак самолета был обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было, пострадавших нет.

17 мая самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске. Уточнялось, что на борту самолета находились свыше 150 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт.