У пролетающего над Челябинском самолета отсоединился топливный бак
У пролетающего над Челябинском учебного самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Челябинской области.
Инцидент зафиксирован после поступившего по системе 112 сообщения о падении фрагментов воздушного судна. На место предполагаемого происшествия были направлены силы МЧС.
«По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак», — дополняется в сообщении
По словам ГУ МЧС, бак самолета был обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было, пострадавших нет.
17 мая самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске. Уточнялось, что на борту самолета находились свыше 150 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт.