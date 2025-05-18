СМИ сообщили об обнаружении на юге сектора Газа тела одного из лидеров ХАМАС
Глава военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Синвар обнаружен мертвым в туннеле под Хан-Юнисом на юге сектора Газа. Об этом 18 мая сообщил телеканал Al Hadath.
«Источники <...> Al Hadath подтвердили, что тела Мухаммеда Синвара и 10 его помощников были найдены внутри туннеля в Хан-Юнисе», — говорится в материале.
По данным источников, Синвар был ликвидирован в результате авиаударов со стороны Израиля несколько дней назад в районе Европейской больницы к востоку от Хан-Юниса.
В том числе собеседник телеканала сообщил, что при израильских авиаударах ликвидирован командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 15 мая сообщила о ликвидации одного из ключевых финансистов ХАМАС Джассера Хусейна Али Шамии в секторе Газа. По данным пресс-службы израильской армии, он отвечал за сбор средств для военного крыла радикального палестинского движения.
13 апреля Израиль нанес удар по городу Хан-Юнис, целью которого был Синвар. Он находился в подземном объекте, подвергшемся нападению под Европейским госпиталем. Отмечалось, что неизвестно, привела ли операция к его смерти, но на месте присутствовали и другие старшие члены организации.